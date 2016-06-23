В Нахчыванском театре готовится спектакль "Надир шах"

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Нахчыванском государственном музыкальном драматическом театре имени Джалила Мамедгулузаде готовится спектакль на основе произведения Наримана Нариманова "Надир шах".

Об этом Report сообщил директор Нахчыванского театра, народный артист Рза Худиев.

По его словам, в настоящее время продолжаются репетиции спектакля. Директор отметил, что премьера спектакля состоится в новом театральном сезоне.

Режиссером спектакля является Тофиг Сеидов, музыкальное оформление принадлежит заслуженному артисту Мубаризу Аскерову, художественное оформление - заслуженный художник Нахчыванской АР Сайяд Байрамов.