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    ​В Нахчыванской АР завершился Фестиваль народных театров

    Шахбузский районный народный театр представил музыкальную комедию Узеира Гаджибейли Не так, так эта

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Завершился проходящий в Нахчыванской АР Фестиваль народных театров.

    Как сообщает Report, в последний день фестиваля в Нахчыванском государственном музыкальном драматическом театре имени Джалила Мамедгулузаде Шахбузский районный народный театр представил музыкальную комедию великого азербайджанского композитора и драматурга Узеира Гаджибейли "Не та, так эта".

    Напомним, что режиссер спектакля - Рамиз Джалилов, художник-оформитель - Сабухи Тарвердиев, музыкальный оформитель - заслуженный работник культуры Нахчыванской АР Чингиз Хагвердиев.

    На фестивале Бабекский районный народный театр был удостоен I, Шарурский районный народный театр - II, Шахбузский районный народный театр - III места.

    Победителям вручили дипломы и денежную премию.

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