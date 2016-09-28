В Нахчыване пройдут фестивали "Плов"и "Яллы"

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 30 сентября в Нахчыване в Историко-архитектурном музейном комплексе "Нахчывангала" пройдут фестивали "Плов" и "Яллы".

Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве культуры и туризма Автономной Республики.

На фестивалях будут продемонстрированы различные виды плова, а также исполнены варианты древнего танца яллы.

Победителей конкурса "Самый вкусный плов" и коллектив, который исполнит "Самый красивый яллы", ждут ценные награды.

Отметим, что в Азербайджане насчитывается более 200 разновидностей плова. Представленные на фестивале виды плова приготовят профессиональные повара и повара-любители.

Напомним, в Автономной Республике исполняется более 40 видов яллы.