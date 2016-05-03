В Национальном драматическом театре готовятся к премьере спектакля "Мертвецы"

3 мая, 2016 13:22

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре состоится премьера трагикомедии Джалила Мамедкулизаде "Мертвецы". Как сообщает Report, премьера запланирована на 26-27 мая. Спектакль поставит художественный руководитель и директор театра, народный артист Азерпаша Немет. Образ Шейха Насруллы создаст народный артист Нураддин Мехтиханлы. В ролях Анар Хейбетов, Эльнар Гараев, народная артистка Лалезар Мустафаева, заслуженные артисты Кязым Абдуллаев, Али Нур, Хиджран Насирова, Хадиджа Новрузлу, Айгюн Бахышлы. В спектакле используют музыку видного азербайджанского композитора Гара Гараева. Художник-постановщик "Мертвецов" - заслуженный художник Эльчин Асланов. Отметим, что в последний раз трагикомедия была поставлена на сцене Национального драматического театра народным артистом, режиссером Марахимом Фарзалибековым.