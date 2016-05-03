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    В Национальном драматическом театре готовятся к премьере спектакля "Мертвецы"

    Образ Шейха Насруллы создаст народный артист Нураддин Мехтиханлы

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре состоится премьера трагикомедии Джалила Мамедкулизаде "Мертвецы".

    Как сообщает Report, премьера запланирована на 26-27 мая.

    Спектакль поставит художественный руководитель и директор театра, народный артист Азерпаша Немет.

    Образ Шейха Насруллы создаст народный артист Нураддин Мехтиханлы.

    В ролях Анар Хейбетов, Эльнар Гараев, народная артистка Лалезар Мустафаева, заслуженные артисты Кязым Абдуллаев, Али Нур, Хиджран Насирова, Хадиджа Новрузлу, Айгюн Бахышлы.

    В спектакле используют музыку видного азербайджанского композитора Гара Гараева.

    Художник-постановщик "Мертвецов" - заслуженный художник Эльчин Асланов.

    Отметим, что в последний раз трагикомедия была поставлена на сцене Национального драматического театра народным артистом, режиссером Марахимом Фарзалибековым.

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