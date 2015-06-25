В Национальном драматическом театре ставят комедию Гоголя "Ревизор"

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре приступили к репетициям нового спектакля.

Как сообщает Report, в театре ставят комедию Н.Гоголя "Ревизор".

Режиссер постановки Микаил Микаилов. Ныне проживающий в Новосибирске режиссер специально приглашен в Баку, чтобы заняться постановкой спектакля.

Пока идут напряженные репетиции. Спектакль планируется сдать в новом сезоне.

В постановке задействованы народные артисты Рафиг Азимов, Рафаэль Дадашов, Рамиз Новруз, заслуженные артисты Сабир Мамедов, Айшад Мамедов, Эльхан Гулиев, Эльшан Джабраилов, актеры Нигяр Гюльяхмедова, Шалала Шахвялядгызы, Илаха Гасанова, Ровшан Керимдухт и др.

Отметим, что ранее М.Микаиловым на сцене Академического национального драматического театра поставлены такие спектакли, как "Ханума", "Шах и поэт", "Божественная игра".