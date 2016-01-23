​В Аздраме состоялся показ спектакля "Письма с чужбины"

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском академическом национальном драматическом театре состоялся показ двухчастной драмы писателя-дипломата Гасана Гасанова "Письма с чужбины" ("Qürbətdən gələn məktublar").

Как сообщает Report, впервые в спектакле образ Мирзы Фатали Ахундова воссоздал народный артист Рамиз Мелик.

Со дня включения спектакля в репертуар театра в декабре 2012 года роль М.Ф.Ахундова играл покойный актер Ильхам Аскеров. После смерти И.Аскерова режиссер спектакля, народный артист Марахим Фарзалибеков передал главную роль Рамизу Мелику.

Отметим, что роли в спектакле "Письма с чужбины" исполнили народные артисты Лалезар Мустафаева, Гаджи Исмаилов, заслуженные артисты Казым Абдуллаев, Аждар Гамидов, Эльшан Джабраилов, Вафа Зейналова, актер Эльчин Ахмедов. Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик - заслуженный деятель культуры Ильхам Эльханоглу, музыкальный оформитель - Гамид Казымзаде.