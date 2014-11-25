В музыкальном театре состоится спектакль "Женитьба Алигулу"

Об этом Report сообщил народный артист Ильхам Намиг Камал. По его словам, музыка к произведению уже написана. "Композитор Огтай Раджабов написал музыку. Автором либретто являюсь я, а стихи написаны поэтом Баба Везироглу. Наша работа завершится на днях".
Отметим, что народный артист не только автор либретто к произведению, он также является режиссер-постановщиком комедии "Женитьба Алигулу" и исполнителем главной роли.
Спектакль планируется представить зрителям в 2015 году.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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