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    ​В Музыкальном театре ставят новый спектакль "Моя вина"

    В главной роли - народная артистка Шукюфа Юсупова

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном музыкальном театре поставят новый спектакль.

    Как сообщили Report в театре, постановку поставят по мотивам пьесы народного писателя Ильяса Эфендиева "Моя вина".

    Автор идеи и художественный руководитель - директор Государственного музыкального театра Алигисмет Лалаев.

    Режиссер-постановщик спектакля - главный режиссер Гянджинского государственного драматического театра Ирада Гезалова, художник-постановщик - художник того же театра Эльнур Ахундов, дирижер - заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, балетмейстер - Лейла Агаева, дирижер - Фахраддин Атаев, концертмейстер - Фидан Бабаева, ассистент режиссера - Сарай Керимли.

    Образ главной героини Нурджахан создаст народная артистка, удостоенная ордена "Шохрат" Шукюфа Юсупова, которая уже несколько лет сотрудничает с Музыкальным театром. Поставленный с ее участием спектакль по мотивам одноименного произведения Н.В.Гоголя "Женитьба" в 2012 году был удостоен премии "Зирвя".

    Образ Айгыз создаст молодая балерина Джалала Новрузлу. 

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