​В Музыкальном театре ставят новый спектакль "Моя вина"

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном музыкальном театре поставят новый спектакль.

Как сообщили Report в театре, постановку поставят по мотивам пьесы народного писателя Ильяса Эфендиева "Моя вина".

Автор идеи и художественный руководитель - директор Государственного музыкального театра Алигисмет Лалаев.

Режиссер-постановщик спектакля - главный режиссер Гянджинского государственного драматического театра Ирада Гезалова, художник-постановщик - художник того же театра Эльнур Ахундов, дирижер - заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, балетмейстер - Лейла Агаева, дирижер - Фахраддин Атаев, концертмейстер - Фидан Бабаева, ассистент режиссера - Сарай Керимли.

Образ главной героини Нурджахан создаст народная артистка, удостоенная ордена "Шохрат" Шукюфа Юсупова, которая уже несколько лет сотрудничает с Музыкальным театром. Поставленный с ее участием спектакль по мотивам одноименного произведения Н.В.Гоголя "Женитьба" в 2012 году был удостоен премии "Зирвя".

Образ Айгыз создаст молодая балерина Джалала Новрузлу.