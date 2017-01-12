В Музыкальном театре состоялась премьера спектакля "Сильва"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном музыкальном театре прошла первая премьера 2017 года.

Как сообщили Report из театра, зрителям представили знаменитую двухчастную оперетту Имре Кальмана "Сильва".

На премьере присутствовали представители министерства культуры и туризма, сотрудники посольств, люди культуры и искусства.

Сюжетная линия произведения построена на большой любви между поющей в кабаре Сильвой Вареску и сыном князя Эдвином Вейлерсхайм. Семья Эдвина против их союза и готовится обручить его с другой. Лишь после этого начинаются динамичные события, происходят неожиданные ситуации.

Режиссер-постановщик нового спектакля, подготовленного русским отделением театра – заслуженный артист Борис Лукинский, дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, художник-постановщик – заслуженный работник культуры Александр Федоров, художник по костюмам Елена Алмазова, постановщики-балетмейстеры Елена и Закир Агаевы, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, дирижер – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, концертмейстер – Эмин Гасанов, ассистенты режиссера – Эльмеддин Дадашов и Севиндж Мамедова.

В ролях – заслуженные артисты Наргиз Керимова, Борис Графкин, Саида Шарифалиева, Светлана Булах, актеры Рауф Бабаев, Эмиль Гейдаров, Юлия Гейдарова, Айдан Гасанова, Марина Литвиненко, Фируз Мамедов, Ниджат Али, Эльчин Иманов, Тельназ Гусейнова и Эльмеддин Дадашов.