В Музыкальном театре состоится сотый показ спектакля "Ревнивые сердца"

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном музыкальном театре состоится сотый показ музыкальной комедии народного артиста, композитора Рамиза Миришли "Ревнивые сердца" ("Qısqanc ürəklər").

Как сообщили Report из пресс-службы театра, сотый показ спектакля состоится 10 декабря. Комедия уже 10 лет включена в репертуар театра.

Режиссер-постановщик спектакля - Юсиф Акперов, дирижер - заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, художник-постановщик – заслуженный художник Эльдар Гурбан, балетмейстеры – Елена и Закир Агаевы, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Местанов, концертмейстер – Нармина Абдурахманова и пр.

В ролях – народный артист, обладатель ордена "Шохрат" Ильхам Намиг Кямал, заслуженные артисты Нахида Оруджева, Чингиз Ахмедов, Саида Шарифалиева, актеры Ульвия Алиева, Парвиз Мамедов, Гусейн Алили, Гюльдане Азимова, Руслан Мурсалов, Эльнара Нагдалиева и Фарид Рзаев.

Стоимость билетов на спектакль начинается от 6 манатов. Их можно приобрести в концертных кассах города и центре "ASAN Xidmət".