В Музыкальном театре состоится показ комедии "Не та, так эта"

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ 21 мая актеру Азербайджанского государственного музыкального театра Агарафи Рагимову исполняется 65 лет.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, по этому случаю в Государственном музыкальном театре почтят память актера.

Как отметил заведующий труппой театра, заслуженный работник культуры Видади Гасанов, А.Рагимов обладал особым местом в театральном искусстве Азербайджана: "Даже сейчас поклонники Музыкального театра хорошо помнят своеобразные выступления покойного актера. Долгие годы Агарафи Рагимов работал в Азербайджанском государственном музыкальном театре, создавал интересные образы. Светлая память о нем будет всегда жить в наших сердцах. Предстоящий 21 мая в 19.00 показ двухчастной музыкальной комедии Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" будет посвящен 65-летию Агарафи Рагимова".

Отметим, что Агарафи Гаджибаба оглу Рагимов родился 9 мая 1952 года в Баку.

В 1972 году поступил на актерский факультет Института искусств и обучался на курсах Рзы Тахмасиба.

К театральной деятельности приступил в Шекинском государственном драматическом театре.

В 1977-1988 годах работал в Азербайджанском государственном музыкальном театре (в то время Театр музыкальной комедии).

Им создано множество интересных образов как в театре, так и в кино.

Агарафи Рагимов скончался от сердечного приступа 25 октября 2005 года.