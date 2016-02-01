Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Музыкальном театре приступили к репетициям спектакля "999-ая ночь".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, спектакль поставлен по мотивам сказок "Тысяча и одна ночь".

Сюжетная линия спектакля построена на контрастных отношениях между сапожником Маруфом и его коварной супругой Фатимой.

Творческий коллектив решил назвать спектакль "999-ая ночь" с учетом того, что в "Тысяча и одной ночи" Шахерезада рассказывает 999 сказок.

Режиссером-постановщиком спектакля является Ирада Гезалова. По словам режиссера, эта задумка была у него давно: "Постановка "999-ая ночь" предусмотрена исключительно для взрослых. Думаю, что и взрослые нуждаются в сказках. В богатой неожиданными событиями постановке использована необычная декорация. Она будет двухэтажной и каждый этаж будет иметь символическое название.

К примеру, верхний этаж будет означать рай, а нижний - ад. Таким образом, произойдет расслоение добра и зла, любви и ненависти, бедных и богатых, света и тьмы и пр. На этом фоне, наряду с вечным противостоянием между добром и злом, мы станем свидетелями борьбы за большую любовь..."

При музыкальном оформлении спектакля будут использованы фрагменты из балета народного артиста СССР, всемирно известного композитора Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь".

Отметим, что дирижер спектакля - Фахраддин Атаев, художник-постановщик Набат Самедова, хормейстер - заслуженный артист Вагиф Мастанов, балетмейстеры Елена и Закир Агаевы.

В ролях - заслуженный артист Новруз Гартал, актеры Магеррам Гурбанов, Самедзаде Хасыев, Гюльтадж и Гусейн Алили, Руслан Мурсалов, Мехрибан Залыева, Ниджат Али, Алимамед Новрузов, Эльхан Исмаилов, Эльчин Иманов, Фарид Рзаев и Эльмеддин Дадашев.