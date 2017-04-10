В Музыкальном театре представят спектакль "Жених-банкир"

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Музыкальном театре планируют в очередной раз представить двухчастную музыкальную комедию Эмина Сабитоглу и Тамары Велиевой "Жених-банкир" ("Bankir adaxlı").

Как сообщили Report в пресс-службе театра, богатый комическими ситуациями и обладающий динамичной сюжетной линией спектакль каждый раз вызывает у зрителей большой интерес.

По информации, постановка является одним из самых востребованных спектаклей Музыкального театра.

В ролях – народные артисты Афаг Баширгызы, Фатма Махмудова, заслуженные артисты Новруз Гартал, Чингиз Ахмедов, актеры Мойле Мирзалиев, Расмийя Нурмамедова, Магеррам Гурбанов, Гюльджахан Саламова, Гюльтадж Алили, Алимамед Новрузов, Гюльнара Абдуллаева, Гусейн Алили, Гюльчохра Абдуллаева, Руслан Мурсалов, Гюльнара Азизова, Фарид Рзаев и Рашад Мамедов.

Режиссер-постановщик спектакля – Фаик Зохрабов, дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, художник-постановщик – заслуженный художник Исмаил Мамедов, балетмейстеры-постановщики – заслуженный артист Закир Агаев и Елена Агаева, дирижер – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, ассистент режиссера – Эльмеддин Дадашов.

Спектакль начнется 16 апреля в 19:00.

Отметим, что билеты, стоимость которых начинается от 6 манатов, можно приобрести во всех театрально-концертных кассах города и Центрах ASAN Xidmət.