В Музыкальном театре представят спектакль по пьесе "Моя вина"

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном музыкальном театре с участием заслуженной артистки Наргиз Керимовой представят пьесу народного писателя Ильяса Эфендиева "Моя вина" ("Mənim günahım").

Как сообщили Report в пресс-службе театра, постановка повествует о привязанной к сцене балерине Нурджахан.

С годами она осознает, что ей придется покинуть сцену. Мысли об этом ее очень пугают. Нурджахан также боится потерять супруга Сахиба, который полюбил ее на сцене, как балерину. События разворачиваются так, что заменившая на сцене Нурджахан Айгыз почти завоевала сердце Сахиба...

Автор идеи проекта и художественный руководитель - директор Азербайджанского государственного музыкального театра Алигисмет Лалаев, режиссер-постановщик - главный режиссер Гянджинского государственного драматического театра Ирада Гезалова.

Являющийся притчей балет-спектакль о любви поставлен в стиле минимализма.

Отметим, что наряду с заслуженной артисткой Наргиз Керимовой, в спектакле участвуют заслуженный артист Ильхам Гусейнов и балерина Джалала Новрузлу.