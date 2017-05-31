В Музыкальном театре показана пьеса "Моя вина"

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Музыкальном театре отметили день рождения народной артистки Шукюфы Юсуповой.

Как сообщил Report пресс-секретарь театра Самир Садагатоглу, 30 мая артистка выступила перед зрителями в постановке по одноименному произведению Ильяса Эфендиева "Моя вина".

Роли в постановке сыграли также заслуженный артист Ильхам Гусейнов и юная танцовщица балета Джалала Новрузлу.

Режиссером-постановщиком пьесы является главный режиссер Гянджинского государственного драмтеатра Ирада Гезалова, дирижером – заслуженный деятель искусств Фахраддеин Атаев, балетмейстером-постановщиком – Елена Агаева, художником-постановщиком – художник Гянджинского государственного драмтеатра Эльнур Ахундов, концертмейстером – Фидан Бабаева, ассистентом режиссера – Эльмаддин Дадашов.