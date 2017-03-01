В Музыкальном театре отметили юбилей заслуженного артиста

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Музыкальном театре прошло мероприятие по случаю 70-летия заслуженного артиста, удостоенного президентской премии Новруза Гартала (Алиева).

Как сообщили Report в пресс-службе театра, открыв мероприятие, директор Музыкального театра Алигисмет Лалаев рассказал о жизни и творчестве Н.Гартала.

Замминистра культуры и туризма Адалят Велиев поздравил Н.Гартала от имени министерства и пожелал ему дальнейших творческих успехов. Юбиляру вручили почетную грамоту, подписанную народным артистом Азер Пашой Неметовым.

Затем Н.Гартала поздравили его коллеги, в том числе народные артисты Ильхам Намик Кямал, Фатма Махмудова, заслуженные артисты Азизага Азизов, Нахида Оруджева, Чингиз Ахмедов и пр. Были продемонстрированы сценки из различных спектаклей из репертуара Музыкального театра с участием Н.Гартала.