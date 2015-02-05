В Музыкальном театре начались репетиции нового спектакля

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном музыкальном театре приступили к репетициям нового спектакля.

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

Речь идет о постановке всеми любимого спектакля "Алигулу женится" по мотивам произведения Сабита Рахмана. Спектакль поставлен народным артистом Ильхамом Намиком Кямалом. Он также является автором либретто и исполнителем главной роли.

Отметим, что композитор спектакля - народный артист Октай Раджабов, дирижер - заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, художник-постановщик - Набат Самедова, балетмейстеры - Елена и Закир Агаевы, хормейстер - Вагиф Мястанов.