В Музтеатре показали спектакль "За день до свадьбы"

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном музыкальном театре состоялся показ комедии видного писателя-драматурга Али Самедли "За день до свадьбы".

Как сообщили Report в театре, спектакль был поставлен в подарок женщинам в связи с Международным женским днем – 8 марта.

Отметим, что события начинаются со смерти высокопоставленного лица за день до свадьбы сына.

Режиссер-постановщик произведения - заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров, художник – Набат Самедова, музыкальный руководитель - народный артист Энвер Садыгов, музыкальное оформление – Эмина Гасанова.

Основные роли сыграли народная артистка Афаг Баширгызы, заслуженный артист Алекпер Алиев, актеры Алимамед Новрузов, Гюльджахан Саламова, Мойла Мирзалиев, Гюльтадж и Гусейн Алили, Гюльнара Азизова, Магеррам Гурбанов, Расмия Нурмамедова, Руслан Мурсалов, Агахан Шарифов.

Балетмейстеры спектакля - Елена и Закир Агаевы.