В музеях, находящихся в подчинении Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", пройдет "День открытых дверей"

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ По случаю "Международного дня памятников и исторических мест" - 18 апреля во всех музеях, находящихся в подчинении Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", пройдет "День открытых дверей".

Как сообщает Report, информацию распространило Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Бакинцам и гостям столицы предоставится возможность бесплатно ознакомиться с экспозициями расположенных в Ичеришехер "Девичьей башни", дворцового комплекса Ширваншахов, дома-музея Таира Салахова и прочих музеев.

Желающие также могут посетить расположенный на территории заповедника "Гала" Археологическо-этнографический музейный комплекс "Гала", Музей античных предметов и пр.

Музеи будут работать с 10:00 до 19:00.