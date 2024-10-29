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В музее Нью-Йорка найдена рукопись неизвестного вальса Шопена

В музее Нью-Йорка найдена рукопись неизвестного вальса Шопена Нотная рукопись неизвестного вальса композитора Фредерика Шопена (1810-1849) найдена в Библиотеке и музее Моргана (The Morgan Library Museum) в Нью-Йорке.
Искусство
29 октября 2024 г. 10:01
В музее Нью-Йорка найдена рукопись неизвестного вальса Шопена

Нотная рукопись неизвестного вальса композитора Фредерика Шопена (1810-1849) найдена в Библиотеке и музее Моргана (The Morgan Library & Museum) в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times.

Партитура, которую уже объявили одним "из десяти пропавших вальсов" музыканта, оказалась в музее по завещанию в 2019 году, однако не была должным образом каталогизирована из-за пандемии коронавируса. В сопроводительном описании просто говорилось: "Музыкальная рукопись <...> неизвестной фортепианной пьесы, очевидно, написанной рукой Шопена, но без подписи".

Однако только теперь, после серии исследований, касающихся бумаги, почерка и музыкального стиля, эксперты пришли к выводу о том, что автор этого произведения - Шопен. Рукопись датируется периодом между 1830 и 1835 годами, когда он уже уехал из Польши в Париж.

По словам сотрудника музея Робинсона Макклеллана, рукопись "не подписана, однако анализ показал, что стиль и почерк принадлежат Шопену". "Это не самая сложная музыка Шопена, но это один из самых аутентичных стилей Шопена, которые вы можете себе представить", - приводит издание слова китайского пианиста-виртуоза Лан Лана.

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Версия на английском языке Lost Chopin waltz discovered in New York museum

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