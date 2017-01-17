В Музее ковра пройдет мероприятие, посвященное Кровавому Январю

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском музее ковра пройдет мероприятие, посвященное 27-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщили Report из пресс-службы музея, на мероприятии гостям представят ковер Самеда Тебризли "Преданность" ("Sədaqət"), посвященный шехидам 20 Января Ильхаму Аллахвердиеву и Фаризе Набиевой.

В информации отмечается, что на мероприятии воспоминаниями поделятся члены Благотворительного общественного объединения семей шехидов "Гюрур" ("Qürur"), Общества 20 Января и очевидцы трагедии.

В художественной части члены кружка детского отдела Музея ковра представят выставку "Шехиды живут" ("Şəhidlər yaşayır"), а также часть спектакля писателя-драматурга Тамары Велиевой "Мой белый голубь" ("Mənim ağ göyərçinim").