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    В Москве в 20-й раз будет вручена Международная премия Станиславского

    По итогам 2015 года премию получат 7 деятелей искусства

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Москве будет вручена Международная премия Станиславского.

    Как сообщает Report, премия по итогам 2015 года будет вручена в 20-й раз. 

    По традиции церемония состоится поздно вечером в столичном отеле "Балчуг-Кемпински" и станет юбилейной, 20-й по счету.

    В номинации "За вклад в развитие мирового актерского искусства" премия будет вручена 7 деятелям искусства. Среди номинантов есть имена знаменитого британского и американского актера театра и кино Энтони Хопкинса, российского хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича, актеров Вячеслава Евлантьева, Марии Смольниковой, Олега Реброва, Шамиля Хаматова и Максима Керина. 

    По словам арт-директора премиального фонда имени Станиславского Зейнаб Сеидзаде, размер премии составит 2,5 тыс. долларов. Она напомнила, что за время существования награды ее получили уже более 170 деятелей отечественного и зарубежного театра.

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