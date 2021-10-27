В Москве состоялся концерт, посвященный 100-летию Бакинской музыкальной академии

В Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского состоялся концерт, посвященный 100-летию Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли (БМА).

В Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского состоялся концерт, посвященный 100-летию Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли (БМА).

Как сообщает Report, вечер организован Фондом Гейдара Алиева, посольством Азербайджана в России. Вел вечер народный артист России Эммануил Виторган.

Ректор БМА, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, открывая торжественное мероприятие, выразил огромную благодарность инициатору и организатору праздничного концерта - Фонду Гейдара Алиева, а также посольству Азербайджана в РФ.

"Сегодня на сцену выйдут музыканты с такими фамилиями, как Бюльбюль, Адыгезалзаде. Все эти фамилии связаны с Карабахом, Шушой. Сегодня мы представим вам музыкальную культуру Азербайджана. Культура Азербайджана насчитывает тысячелетия, но профессиональная классическая школа за 100 лет прошла огромный путь", - отметил Ф.Бадалбейли.

Советский и российский кинорежиссер, телеведущий и актер Михаил Гусман рассказал, что данный концерт выходит далеко за пределы простого традиционного музыкального вечера: "Баку прислал сюда свои лучшие музыкальные силы. В Москве звучит азербайджанская классическая музыка. Одно имя Фархада Бадалбейли очень дорогого стоит".

По его мнению, москвичи соскучились по азербайджанской музыке: "Сегодняшнее звучание азербайджанской музыки в этих стенах говорит о том, что мы вместе всё преодолеем".

Ректор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Александр Соколов, поздравив со 100-летним юбилеем консерваторию, отметил, что эта цифра о многом говорит: "Это фундаментальные основы для профессионального мастерства и развития, которые позволяют быть уверенными в новых шагах".

По словам Соколова, празднование юбилея является продолжением хорошей и давней традиции: "У нас были ещё в мои студенческие годы такие связи, они должны обязательно продолжиться уже в следующем поколении студентов и новых педагогах".

Советский и российский искусствовед, специальный представитель президента Российской Федерации Михаил Швыдкой, подчеркнул, что празднование 100-летия Бакинской консерватории в Большом зале Московской консерватории - очень важное событие и для российской культуры: "Люди, которые сегодня будут выступать на этой прославленной сцене, - часть моей жизни в той стране, когда мы не делали национальных различий. Музыка творится на небесах , а на небесах нет различий между нациями, которые ее творят".

В концерте приняли участие известные выпускники БМА. На сцену вышли ректор академии, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, народные артисты Азербайджана Ялчин Адыгезалзаде, Мурад Адыгезалзаде, Самир Джафаров, Алим Гасымов, Мурад Гусейнов, Егяна Ахундова, заслуженные артисты Фуад Ибрагимов, Эльвин Ганиев, Сахиб Пашазаде, Азер Заде, Фергана Гасымова, лауреат международных конкурсов Селджан Насибли, внук великого Бюльбюлья Муртуза Бюльбюль и другие.

В программу концерта вошли произведения классиков азербайджанской музыки Узеира Гаджибейли, Кара Караева, Фикрета Амирова, Ниязи, а также западноевропейских и русских композиторов в исполнении Российского национального оркестра под руководством Михаила Плетнева.

Вечер открыла увертюра великого Узеира Гаджибейли к опере "Кероглу", а завершилась праздничная концертная программа финалом оратории "Гарабах шикестеси" в исполнении Алима Гасымова, Ферганы Гасымовой (дирижер Ялчин Адыгезалзаде).