В Москве открылась выставка азербайджанского художника "Сага о гранате"

В столице России состоялось открытие выставки заслуженного художника Азербайджана и России Аскера Мамедова "Сага о гранате".

В столице России состоялось открытие выставки заслуженного художника Азербайджана и России Аскера Мамедова "Сага о гранате".

Как сообщает российское бюро Report, организатором выставки выступил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).

На выставке были представлены натюрморты с национальным колоритом, портреты и подмосковные пейзажи.

А. Мамедов рассказал об идее организации данной выставки: "Гранат во многих странах мира признан символом Азербайджана, олицетворяющим красоту, любовь и жизнь. Выставка организована в стенах ВГИК, так как здесь я учился, тут мой дом и моя молодость".