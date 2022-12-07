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В Москве открылась выставка азербайджанского художника "Сага о гранате"

В Москве открылась выставка азербайджанского художника "Сага о гранате" В столице России состоялось открытие выставки заслуженного художника Азербайджана и России Аскера Мамедова "Сага о гранате".
Искусство
7 декабря 2022 г. 11:11
В Москве открылась выставка азербайджанского художника Сага о гранате

В столице России состоялось открытие выставки заслуженного художника Азербайджана и России Аскера Мамедова "Сага о гранате".

Как сообщает российское бюро Report, организатором выставки выступил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).

На выставке были представлены натюрморты с национальным колоритом, портреты и подмосковные пейзажи.

А. Мамедов рассказал об идее организации данной выставки: "Гранат во многих странах мира признан символом Азербайджана, олицетворяющим красоту, любовь и жизнь. Выставка организована в стенах ВГИК, так как здесь я учился, тут мой дом и моя молодость".

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