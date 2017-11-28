Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ 27 ноября в Киноконцертном зале "Октябрь" в Москве состоялась презентация документального фильма "Свет за окном".

Как сообщает Report cо ссылкой на AЗЕРТАДЖ, в церемонии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, автор идеи и главный продюсер фильма Лейла Алиева.

Съемки фильма осуществлены при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Баку Медиа-центра. Перед показом на сцену вышли Лейла Алиева, автор сценария и режиссер экранного произведения Олег Шоммер и одна из героинь документальной картины Александра Абыденнова.

Олег Шоммер отметил, что работа над фильмом продолжалась почти год. "А идея создания фильма возникла с вопроса Лейлы ханум: "В мире так много агрессии, что делать каждому из нас?. Ведь каждый считает себя хорошим человеком, а почему вокруг так много зла?" - сказал режиссер. Мы решили ответить на этот вопрос и наши герои в той или в другой степени дают ответы на этот вопрос". По словам Олега Шоммера, герои фильма ведут борьбу со злом, задают себе вопрос: "Что я делал сегодня хорошего?" и во многих случаях побеждают.

Режиссер рассказал о героинях фильма - Вюсали Керимовой и Александры Абыденновой. Он подчеркнул, что жизнелюбие и желание победить невзгоды этих людей достойны подражания. О. Шоммер выразил особую благодарность Фонду Гейдара Алиева, лично Лейле Алиевой, Баку Медиа-центру и съемочной группе картины.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поблагодарила зрителей за интерес к фильму и режиссера Олега Шоммера. "Огромное спасибо Олегу, фильм получился очень душевный и настоящий. Фильм о добре и о том, что мы все связаны между собой, мы все часть одного целого. Когда мы делаем доброе дело, мы делаем добро самому себе. И также когда мы обижаем кого-то, мы обижаем самого себя. Самое главное, что у нас есть любовь. Любовь - самая большая сила на земле".

Фильм рассказывает о борьбе добра со злом. Что надо сделать, чтобы добро победило в вечном противостоянии? Герои фильма стараются ответить на этот вопрос. Среди них человек, который более 20 лет провел в тюрьме и в настоящее время каждый свой день начинает с добра, врачи, которые спасая детей от онкологических заболеваний, часто побеждают зло. Другой герой экранного произведения, несмотря на инвалидность, ведет активный образ жизни: учится в высшем учебном заведении, занимается бальными танцами, готовится к Олимпийским играм, прыгает с парашюта, таким образом, справляется с трудностями.

Создатели фильма рассказывая о реальных ценностях жизни, доводят до зрителей мысль о том, что каждый может бороться со злом, только делая добро, и каждый из нас может сделать жизнь лучше.

На презентации фильма присутствовали известные деятели культуры, общественные деятели России, студенты, некоторые герои фильма.