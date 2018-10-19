В Москве состоится премьера японской оперы "Кодаю" на музыку азербайджанского композитора - ФОТО

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 30 октября в Москве, в Доме Музыки состоится российская премьера оперы "Кодаю", которая была написана по заказу японской певицы Эйко Аоки и на ее либретто азербайджанским композитором Фархангом Гусейновым.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил обладатель прав на произведение, глава издательства AOKI Ёсихидэ Аоки.

Опера основана на реальных событиях истории японского купца Дайкокуя Кодаю, занесенного на остров Амчитка, которая сейчас принадлежит США в составе Аляски, в 1782 году и затем проделавшего путь длиной в 10 лет, чтобы доехать до Петербурга через всю Сибирь, добиться аудиенции у Екатерины Второй и с ее помощью вернуться на родину.

По словам Ё.Аоки, его мать Эйко Аоки, сама оперная певица, долгие годы мечтала об опере, где главным героем был бы японец и чтобы сюжет был посвящен контактам Японии с другой страной. "Ей хотелось, чтобы у оперы был счастливый конец и чтобы можно было через эту оперу познакомить мир с Японией и ее культурой. Она все время искала такую историю", - вспоминает он.

Глава издательства добавил, что его мать нашла произведение Кацурагавы Хосю "Услышанное в северных краях" — там описаны подробно все приключения Дайкокуя Кодаю.

Однако поиски композитора для оперы заняли около 6-10 лет. Им стал азербайджанский композитор, лауреат конкурса "Шелковый путь" Фарханг Гусейнов. На написание им музыки ушло три года. Стихи к ариям были сначала написаны на японском, затем переведены на русский известным в Японии музыкантом и певцом Никитой Ямаситой, а затем они были положены на музыку.