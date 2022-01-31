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В Москве состоится концерт в честь дня рождения Кара Караева

В Москве состоится концерт в честь дня рождения Кара Караева 5 февраля в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ, в рамках концертного цикла "Гостиная Кара Караева" состоится концерт в честь дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева.
Искусство
31 января 2022 г. 16:47
В Москве состоится концерт в честь дня рождения Кара Караева

5 февраля в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ, в рамках концертного цикла "Гостиная Кара Караева" состоится концерт в честь дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева.

Об этом российскому бюро Report сообщили организаторы мероприятия.

Концерт пройдёт в исполнении виртуозов из трио 'Legend of Fire': Захры Бадалбейли, Джейлы Сеидовой и Арслана Новрасли.

В программе вечера прозвучат произведения Д.Шостаковича, К.Караева, Ф.Амирова, Ниязи, А.Меликова, В.Адыгезалова и других известных композиторов. Некоторые произведения прозвучат впервые.

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