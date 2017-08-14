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    В Москве простились с известным азербайджанским режиссером

    Тело режиссера будет предано земле завтра в родном селении Киш Шекинского района

    Москва. 14 августа. REPORT.AZ/ В Московском театре кукол "Жар-птица" прошла церемония прощания с театральным режиссером, заслуженным артистом Азербайджана Марданом Фейзуллаевым, сообщает российское бюро Report.

    В церемонии приняли участие труппа театра, в котором он работал, представители творческой интеллигенции Москвы, посольства Азербайджана в России и азербайджанской диаспоры.

    Выступавшие отметили вклад М.Фейзуллаева в развитие театрального искусства, гуманитарных и культурных связей между Россией и Азербайджаном.

    Тело режиссера будет предано земле завтра в родном селении Киш Шекинского района.

    В ноябре 2010 года заслуженный артист Азербайджана М.Фейзуллаев был удостоен высокой награды России - ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

    Отметим, что театральный режиссер проработал в Московском театре кукол "Жар-птица" более 20 лет.

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