В Москве простились с известным азербайджанским режиссером

Москва. 14 августа. REPORT.AZ/ В Московском театре кукол "Жар-птица" прошла церемония прощания с театральным режиссером, заслуженным артистом Азербайджана Марданом Фейзуллаевым, сообщает российское бюро Report.

В церемонии приняли участие труппа театра, в котором он работал, представители творческой интеллигенции Москвы, посольства Азербайджана в России и азербайджанской диаспоры.

Выступавшие отметили вклад М.Фейзуллаева в развитие театрального искусства, гуманитарных и культурных связей между Россией и Азербайджаном.

Тело режиссера будет предано земле завтра в родном селении Киш Шекинского района.

В ноябре 2010 года заслуженный артист Азербайджана М.Фейзуллаев был удостоен высокой награды России - ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Отметим, что театральный режиссер проработал в Московском театре кукол "Жар-птица" более 20 лет.