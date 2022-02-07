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В Москве состоялся концерт в честь дня рождения Кара Караева

В Москве состоялся концерт в честь дня рождения Кара Караева В Москве в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в рамках концертного цикла "Гостиная Кара Караева" состоялся концерт в честь дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева.
Искусство
7 февраля 2022 г. 11:08
В Москве состоялся концерт в честь дня рождения Кара Караева

В Москве в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в рамках концертного цикла "Гостиная Кара Караева" состоялся концерт в честь дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева.

Как сообщает российское бюро Report, концерт прошел в исполнении виртуозов из трио 'Legend of Fire': Захры Бадалбейли, Джейлы Сеидовой и Арслана Новрасли.

Директор Павильона Саадат Кадырова поблагодарила директора московской музыкальной школы имени Кара Караева: "Это единственная школа за пределами Азербайджана, которая носит имя Кара Караева. Спасибо, что так бережно храните память о великом композиторе. Мы сделали очень много совместных проектов. Гостиная Кара Караева - это тот цикл концертов, которые мы начали реализовывать вместе со школой".

В программе вечера прозвучали произведения Д.Шостаковича, К.Караева, Ф.Амирова, Ниязи, А.Меликова, В.Адыгезалова и других известных композиторов.

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Версия на английском языке ФотоMoscow hosts concert in honor of prominent Azerbaijani composer’s anniversary
Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Qara Qarayevin əsərlərindən ibarət konsert keçirilib

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