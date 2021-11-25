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В Москве прошел концерт из цикла "Гостиная Караева"

В Москве прошел концерт из цикла "Гостиная Караева" 24 ноября в оранжерее павильона "Азербайджан" на ВДНХ состоялся концерт из цикла "Гостиная Караева".
Искусство
25 ноября 2021 г. 10:20
В Москве прошел концерт из цикла Гостиная Караева

24 ноября в оранжерее павильона "Азербайджан" на ВДНХ состоялся концерт из цикла "Гостиная Караева".

Как сообщает российское бюро Report, цикл концертов проводится детской музыкальной школой им. К.Караева при участии других музыкальных школ Москвы.

Мероприятие организовано с целью популяризации творчества всемирно известного азербайджанского композитора Кара Караева.

Директор Павильона Саадат Кадырова отметила, что данный концерт очень важное событие в культурной жизни столицы: "Кара Караев вписал свое имя золотыми буквами в музыкальную историю не только Азербайджана, но всего мира. Это уже второе мероприятие, которое мы проводим совместно с Московской Детской музыкальной школой, которая 20 лет с достоинством несет имя К.Караева. Первый концерт, который мы организовывали, был отчетный концерт ребят. Сегодня мы начинаем цикл концертов "Гостиная Кара Караева".

Кадырова рассказала о значимости таких мероприятий, которые являются важным культурным мостом между Россией и Азербайджаном: "Культура, в частности музыка, а именно музыка таких великих композиторов как Кара Караев, являются связующим звеном между странами и народами".

Директор Детской музыкальной школы имени Кара Караева Андрей Леонов выразил надежду, что концерты из цикла "Гостиная Кара Караева" станут доброй традицией: "Наша школа открывает цикл концертов. Надеемся, что такие встречи станут доброй традицией. Здесь будет звучать музыка Караева и его современников. Такие мероприятия помогают нам делиться опытом с коллегами, делиться друг с другом творчеством Караева. В феврале планируем провести второй концерт уже с большим количеством участников".

Музыкальная школа им. К. Караева является единственным учебным заведением за пределами Азербайджана, носящим имя выдающегося азербайджанского композитора. Музыка К.Караева всегда звучит в стенах школы, а многие ученики исполняют произведения мастера на конкурсах, фестивалях, концертах, в том числе международных, где они становятся лауреатами и дипломантами.

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