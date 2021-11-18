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В Москве пройдет концерт из цикла "Гостиная Караева"

В Москве пройдет концерт из цикла "Гостиная Караева" 24 ноября в оранжерее Павильона "Азербайджан" на ВДНХ состоится концерт из цикла "Гостиная Караева".
Искусство
18 ноября 2021 г. 12:48
В Москве пройдет концерт из цикла Гостиная Караева

24 ноября в оранжерее Павильона "Азербайджан" на ВДНХ состоится концерт из цикла "Гостиная Караева".

Как сообщает российское бюро Report, цикл концертов проводится детской музыкальной школой им. К.Караева при участии других музыкальных школ Москвы.

Мероприятие реализовывается с целью популяризации творчества всемирно известного азербайджанского композитора Кара Караева. Программа концерта состоит из его творений, а также произведений композиторов ХХ века.

Музыкальная школа им. К. Караева является единственным учебным заведением за пределами Азербайджана, носящим имя выдающегося азербайджанского композитора. Музыка Караева всегда звучит в стенах школы, а многие ученики исполняют произведения мастера на конкурсах, фестивалях, концертах, в том числе международных, где они становятся лауреатами и дипломантами.

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