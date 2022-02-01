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В Москве продемонстрируют азербайджанские фильмы

В Москве продемонстрируют азербайджанские фильмы Московский кинотеатр "Иллюзион" совместно с Министерством культуры Азербайджана представит зрителям широкую ретроспективу азербайджанского кино.
Искусство
1 февраля 2022 г. 13:27
В Москве продемонстрируют азербайджанские фильмы

Московский кинотеатр "Иллюзион" совместно с Министерством культуры Азербайджана представит зрителям широкую ретроспективу азербайджанского кино.

Как сообщили Report в министерстве, в период с 7 по 15 февраля будут представлены образцы немого азербайджанского кино, а также экранные произведения, охватывающие различные периоды, в том числе многие фильмы, снятые в последние годы советского периода, и произведения современных режиссеров, завоевавшие успех на международных кинофестивалях.

Ретроспектива откроется показом фильма Фариза Ахмедова "Последний" ("Sonuncu"), премьера которого состоялась в 2021 году на Роттердамском кинофестивале. В фильме "Последний" повествуется о последних днях жизни единственного жителя острова Кюр-Дили в Каспийском море, переданный в синтезе документальных кадров и художественной формы.

В программу из 19 фильмов включены комедии, триллеры, сказки и детективы, кинорассказы, истории любви, социальные драмы и сюрреалистические притчи. Показы будут сопровождаться выступлениями кинокритиков и встречами с режиссерами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Azərbaycan filmləri nümayiş olunacaq

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