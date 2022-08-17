В Москве почтили память Муслима Магомаева

В Москве в Леонтьевском переулке москвичи почтили память знаменитого исполнителя и Народного артиста СССР Муслима Магомаева в день 80-летия со дня его рождения.

В Москве в Леонтьевском переулке москвичи почтили память знаменитого исполнителя и Народного артиста СССР Муслима Магомаева в день 80-летия со дня его рождения.

Об этом сообщает российское бюрo Report.

Отметить день рождения Магомаева у его памятника собрались друзья, близкие, деятели культуры и искусства, представители фонда Гейдара Алиева в Москве, а также многочисленные поклонники.

Открывая мероприятие народный артист РФ, бывший глава Минкультуры Кабардино-Балкарии Заур Тутов рассказал о своих воспоминаниях, связанные с артистом. "Огромное наследие Муслима Магометовича радовало, радует и будет радовать миллионы людей и новые поколения тоже. Это великое искусство, настоящее, чистое, идущее от сердца. Поющих очень хорошо, грамотно и громко вокалистов достаточно, но именно с фантастической музыкальностью пел наш великий Муслим Магомаев. Муслим Магометович своим творчеством, на мой взгляд, сделал больше, чем многие политики вместе взятые, в деле сближения сердец миллионов людей самых разных национальностей и вероисповедания. Муслим Магомаев в нашем сердце, и мы всегда будем помнить его таким солнечным, порядочным, прекрасным и чистым, пока мы живы", - заключил Тутов.

"Он подарил мне фотографию, на которой было написано Люсе от Мусика. Я обиделась, но он потом сказал мне, что Мусиком его звали в семье. Я когда проезжаю мимо памятника, всегда притормаживаю и говорю: «Муслим, здравствуйте!». Каждая его песня — изумруд. Когда его не стало, я поставила его портрет и включила его песню: "Как теперь тебе живется, милая моя…" и горько расплакалась. И я была там на могиле Муслима Магомаева в Баку, потому что он мой кумир. Не сотвори себе кумира, а я сотворила", - рассказала одна из поклонниц артиста.

Автор книги о Магомаеве Диляра Велиева рассказала о процессе ее написания: "Я написала книгу и пошла за одобрением к Тамаре Ильиничной. Хотела назвать ее "Ты моя мелодия", но Тамара Ильинична предложила назвать "Долгая любовь моя". С легкой руки Тамары Ильиничной я стала членом союза писателей России, золотым пером Подмосковья. Низкий поклон вам, дорогой маэстро. Хорошо, что мы жили в то время, когда вы творили."

Глава Общественной организации "Местная национально-культурная автономия азербайджанцев Нижнего Новгорода" Магомед Ахмедов сказал, что Магомаев — наше сердце и душа. "Я попросил, чтобы мне дали слово, чтобы показать, насколько сильна любовь азербайджанцев к Муслиму Магомаеву. Муслима Магомаев — наше сердце и душа", - заявил он.

Памятное мероприятие сопровождалось песнями из репертуара Муслима Магомаева.