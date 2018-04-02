Москва. 2 апреля. REPORT.AZ/ В Москве отметили юбилей детской музшколы имени Гара Гараева.

Во дворце царя Алексея Михайловича в Москве прозвучали композиции Гара Гараева, сообщает российское бюро Report.

История музыкальной школы начинается 40 лет назад: 3 мая 1978 г. была основана "Детская музыкальная школа №75 Пролетарского района г. Москвы", а в 2002 году ей присвоено почетное имя выдающегося композитора, лауреата Ленинской и Государственной премий, Героя социалистического труда, народного артиста СССР Гара Гараева.

Мероприятие, посвященное 40-му юбилею школы и 100-летию Г. Гараева, прошло во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском. Поздравить школу пришли представители фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в России. В концерте приняли участие педагоги, выпускники и учащиеся школы. Юные музыканты наряду с произведениями других авторов исполнили прелюдии Гара Гараева и композиции из его знаменитого балета "Семь красавиц".

В ноябре музшкола собирается провести на базе творческого центра "Москворечье" Музыкальный фестиваль, посвященный 100-летию Г. Гараева.