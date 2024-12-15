В Москве открылась выставка известного азербайджанского художника

В "Столичной галерее художников" в Москве 15 декабря открылась выставка работ заслуженного художника Азербайджана и России Аскера Мамедова "Сага о гранате".

В "Столичной галерее художников" в Москве 15 декабря открылась выставка работ заслуженного художника Азербайджана и России Аскера Мамедова "Сага о гранате".

Как сообщает российское бюро Report , в экспозицию вошли более 40 картин – натюрморты, портреты, пейзажи, графика.

По словам А.Мамедова, культура граната и связанные с ним древние традиции занимают особое место в жизни, фольклоре, мифологии азербайджанского народа.

"Азербайджанский праздник граната включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Ганат занимает особое место в моем творчестве. Гранат – это образ вселенной, а его зерна еще и отражают небесные тела, каждое зернышко для меня – это целый мир. Цель моей нынешней выставки - рассказать российскому зрителю об Азербайджане, о моем народе. Как нам завещал общенациональный лидер Гейдар Алиев, живущие далеко от родины азербайджанцы не должны забывать национальные обычаи и язык. В своих работах я стараюсь передать зрителю традиции и дух нашего народа", - рассказал художник в беседе с корреспондентом Report.

Отметим, что Аскер Мамедов родился в Карабахе. Будучи молодым художником, он столкнулся с большой трагедией: во время пожара в доме сгорели все его произведения. Но мастер всегда верил в добро и торжество справедливости.

"До Второй Карабахской войны в Агдаме проходила моя выставка. Тогда часть района была под оккупацией. Из окна того здания, где выставлялись мои картины, видны были армянские посты, а за ними наши родные земли, до которых можно было рукой подать. И тогда у меня появилась идея написать картину "Харыбюльбюль", где изображена истекающая кровью рука, которая тянется к символу нашей победы – цветку харыбюльбюль", - добавил А.Мамедов.

Представитель МИД РФ Татьяна Широкова, выступая на открытии выставки, отметила, что в ведомстве также планируют провести выставку картин Аскера Мамедова.

"Я уже 15 лет знакома с творчеством Аскера Мамедова. Выставка "Сага о гранате" произвела на меня глубокое впечатление. Ростки граната в картинах художника как призыв к миру, что сегодня очень актуально. Аскер Мамедов тонкий художник, прекрасный человек и я желаю ему дальнейших творческих успехов", - сказала она.

На открытии выставки также выступили директор "Столичной галерее художников" Людмила Титова, представитель "Фонда развития азербайджанской культуры" Эльшан Ибрагимов, поэт и переводчик Султан Мерзили, сотрудник Института психологии РАН Баян Узыханова и др.

Выставка продлится до 20 декабря.

Аскер Мамедов — заслуженный художник России и Азербайджана, член Союза художников РФ, Союза кинематографистов России, почетный член Российской академии художеств, член международной федерации художников ЮНЕСКО, член Академии наук и искусства Парижа. Персональные выставки художника проходили во Франции, Испании, Израиле, Турции, Латвии, России и других странах.