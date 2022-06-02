В Москве открылась выставка азербайджанского художника

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ состоялось открытие выставки азербайджанского художника Аббаса Кязимова, приуроченная к Международному дню защиты детей.

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ состоялось открытие выставки азербайджанского художника Аббаса Кязимова, приуроченная к Международному дню защиты детей.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие открыла директор павильона Саадат Кадырова, отметив, что уже традиционно в стенах павильона 1 июня, в Международный день защиты детей, открываются интересные выставки: "В прошлом году это была международная выставка работ детей Фонда Эрьзи, а в этом году - выставка великолепного художника-азербайджанца Аббаса Кязимова".

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы отметил особенность творчества художника: "У меня дома хранится несколько подаренных им картин. Это очень оригинальный стиль, который вобрал в себя многие элементы азербайджанского искусства. Художник стал известен во всем мире - картины Аббаса хранятся в лучших галереях не только России, но и других стран".

"Он был удивительно скромным, очень дружелюбным, теплым человеком, настоящим другом, с которым всегда можно было о чем-то поговорить, чем-то поделиться. Память о нем будет жить в сердцах друзей и, конечно, в картинах, художественных работах, которые он создал. Пройдет много лет, но эти картины будут говорить сами за себя", - заявил Полад Бюльбюльоглу.

Директор информационного агентства ТАСС Михаил Гусман также поделился своими воспоминаниями о художнике: "Я дружил с Аббасом много десятилетий, очень любил его как человека чистого, искреннего, глубокого и, конечно, как художника. Аббас Кязимов был патриотом своей Родины, Азербайджана. Символично, что его выставка открывается 1 июня, потому что у Аббаса очень много было работ, связанных с детьми, с животным миром, который так любят дети. Он обожал детей, находил с ними теплый и искренний общий язык. Я рад, что память об Аббасе жива в его работах, на этой выставке".