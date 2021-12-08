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В Москве открылась персональная выставка азербайджанской художницы

В Москве открылась персональная выставка азербайджанской художницы В азербайджанском павильоне Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве открылась персональная выставка "Иллюзия" азербайджанской художницы Нигяр Сулейман.
Искусство
8 декабря 2021 г. 17:45
В Москве открылась персональная выставка азербайджанской художницы

В павильоне "Азербайджан" на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве открылась персональная выставка "Иллюзия" азербайджанской художницы Нигяр Сулейман.

Как сообщает российское бюро Report, в экспозиции представлено 20 авторских работ.

Выступая на открытии выставки, директор павильона "Азербайджан" на ВДНХ Саадат Кадырова отметила, что в полотнах Н.Сулейман воплощены мысли и переживания художницы. Было отмечено, что Нигяр Сулейман родилась и выросла в Азербайджане, чем во многом и обусловлено сочетание в ее картинах восточных мотивов и абстракционизма.

Отметив, что деятельность возглавляемого ею павильона нацелена в первую очередь на популяризацию культуры и истории Азербайджана, Саадат Кадырова подчеркнула, что выставка является очередным вкладом в развитие современного азербайджанского искусства.

Нигяр Сулейман поблагодарила посетителей выставки за внимание к ее творчеству.

Отметим, что Нигяр Сулейман пишет картины масляными красками в стиле геометрической абстракции и символизма. Ее работы выставлялись на московской ярмарке современного искусства "Art Russia 2020"“ и на онлайн-платформе "Golden Talent". Некоторые картины художницы хранятся в частных коллекциях в России и Азербайджане.

Выставка продлится до 19 декабря.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada azərbaycanlı rəssam Nigar Süleymanın fərdi sərgisi açılıb

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