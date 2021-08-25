В Москве откроется филиал "Эрмитажа"

Филиал Санкт-Петербургского государственного музея "Эрмитаж" построят в Москве, cообщает Report со ссылкой на сайт мэра российской столицы.

Филиал Санкт-Петербургского государственного музея "Эрмитаж" построят в Москве, cообщает Report со ссылкой на сайт мэра российской столицы.

Строительство здания согласовала Мосгоэкспертиза. Филиал откроют на территории культурного центра "ЗИЛ", который находится на территории бывшей одноименной промзоны. Оно будет будет представлять из себя пятиэтажное здание, оснащенное двумя эскалаторами и тремя лифтами. На подземном этаже построят помещение для подготовки и хранения экспонатов, фотолаборатории и техпомещения. На первом этаже появится холл, магазин сувениров и книг, конференц-зал и ресторан. Выставки будут проходить в демонстрационных залах со второго этажа по пятый.

Выставочный комплекс планируется построить за два с половиной-три года.