В Москве отметят юбилей Рашида Бейбутова

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Москве отметят 100-летний юбилей выдающегося азербайджанского певца, народного артиста СССР Рашида Бейбутова.

Об этом Report сообщил руководитель Фонда Рашида Бейбутова - Камиль Шахвердиев.

Он отметил, что 14 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Рашида Бейбутова и по этому случаю 10 декабря в Москве будет проведено торжественное мероприятие.

Юбилей будет проведен по инициативе Центрального дома кино России и кинематографистов России.