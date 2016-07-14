В Молдове состоялась выставка известного азербайджанского художника "Сквозь века…"

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Молдове состоялась выставка графических работ известного азербайджанского художника Мир-Теймура Мамедова "Сквозь века…". Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством Азербайджана в Молдове совместно с Бакинским международным центром мультикультурализма.

На церемонии открытия выставки выступили посол Азербайджана в Молдове Намик Алиев, министр культуры Молдовы Моника Бабук, руководитель артстудии "Picasso" Анжела Юрку и художник Мир-Теймур Мамедов.

На выставке присутствовали также руководитель Молдавского филиала Бакинского международного центра мультикультурализма, председатель Общественной палаты Аурелия Григориу, послы Турции, Чехии, Румынии, Венгрии, Грузии, посол Молдовы в Азербайджане Георге Леуке, другие дипломаты, вице-президент Академии наук Молдовы Ион Гучак, деятели искусств, представители молдавской общественности, активисты азербайджанской диаспоры в Молдове.