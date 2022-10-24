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В Милане из музея украли портрет XIX века стоимостью 20 тыс. евро

В Милане из музея украли портрет XIX века стоимостью 20 тыс. евро Сотрудники миланского музея Перманенте, где проходит выставка антиквариата, обнаружили пропажу портрета итальянского ученого Алессандро Вольты.
Искусство
24 октября 2022 г. 18:24
В Милане из музея украли портрет XIX века стоимостью 20 тыс. евро

Сотрудники миланского музея Перманенте, где проходит выставка антиквариата, обнаружили пропажу портрета итальянского ученого Алессандро Вольты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник новостной портал ComoZero.

Стоимость картины, написанной в 1840 году художником Габриэле Роттини, эксперты оценивают в 20 тыс. евро. Полиция осмотрела место происшествия и уже идентифицировала всех посетителей, побывавших накануне на выставке, но установить личность преступника и местоположение экспоната пока не удалось.

Алессандро Вольта (1745-1827) - итальянский физик и химик, один из основоположников учения об электричестве. В его честь названа единица измерения электрического напряжения - вольт (В).

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