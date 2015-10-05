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    ​В Международном центре мугама отметят 80-летие Васифа Адыгезалова

    Мероприятие запланировано на 28 октября

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Международном центре мугама  отметят 80-летие народного артиста Азербайджана, видного композитора Васифа Адыгезалова.

    Как сообщает Report, юбилейный вечер состоится 28 октября.

    Отметим, что Васиф Адыгезалов родился в семье известного ханенде Зульфи Адыгезалова 28 июля 1935 года. Первое музыкальное образование он получил на фортепианном отделе 10-летней музыкальной школы при Азербайджанской государственной консерватории им. У.Гаджибейли. В 1953 году поступил в консерваторию и продолжил учебу в классах Кара Караева (композиторство) и Симузер Гулиевой (фортепиано). В 1959 В.Адыгезалов окончил указанный вуз по двум специальностям.

    С 1972 года он приступил к учительской деятельности в Азербайджанской государственной консерватории им. У.Гаджибейли. В 1990 году был избран первым секретарем Союза композиторов Азербайджана.

    В. Адыгезалов скончался в 2006 году.

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