​В Международном центре мугама отметят 80-летие Васифа Адыгезалова

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Международном центре мугама отметят 80-летие народного артиста Азербайджана, видного композитора Васифа Адыгезалова.

Как сообщает Report, юбилейный вечер состоится 28 октября.

Отметим, что Васиф Адыгезалов родился в семье известного ханенде Зульфи Адыгезалова 28 июля 1935 года. Первое музыкальное образование он получил на фортепианном отделе 10-летней музыкальной школы при Азербайджанской государственной консерватории им. У.Гаджибейли. В 1953 году поступил в консерваторию и продолжил учебу в классах Кара Караева (композиторство) и Симузер Гулиевой (фортепиано). В 1959 В.Адыгезалов окончил указанный вуз по двум специальностям.

С 1972 года он приступил к учительской деятельности в Азербайджанской государственной консерватории им. У.Гаджибейли. В 1990 году был избран первым секретарем Союза композиторов Азербайджана.

В. Адыгезалов скончался в 2006 году.