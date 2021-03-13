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В Масаллы братья скульпторы увековечили героев Отечественной войны

В Масаллы братья скульпторы увековечили героев Отечественной войны Братья-скульпторы из Масаллы увековечивают героев 44-дневной Отечественной войны
Искусство
13 марта 2021 г. 00:20
В Масаллы братья скульпторы увековечили героев Отечественной войны

Братья-скульпторы из Масаллы увековечивают героев 44-дневной Отечественной войны.

Сотрудники Report посетили мастерскую молодых скульпторов в селе Гасымлы.

Братья Акшин и Мюстягиль Балаевы – скульпторы с высшим образованием. В ходе беседы выяснилось, что интерес к этому делу им привил отец Ильгар Балаев, который, не будучи скульптором по профессии, обучил этому искусству многих учеников.

Братья говорят, что черпают вдохновение из биографий отважных участников Отечественной войны. Их первой работой стал бюст майора-шехида Анара Новрузова, а затем была создана скульптура единственной женщины-шехида Арасты Бахышовой.

"Первой нашей работой стал памятник майору-шехиду Анару Новрузову. Затем мы с братом подготовили барельеф товузским шехидам", - рассказал Мюстягиль Балаев.

Акшин Балаев же рассказал, что он с братом создал бюст одного из первых шехидов Отечественной войны Мехмана Ширванова: "Я давно хотел создать его бюст. На это ушел месяц. Я бы хотел, чтобы этот бюст где-нибудь установили".

Братья-скульпторы уже почти создали новый барельеф "Гялябя". Акшин и Мюстягиль хотят выставить несколько своих работ в новый "Музей Победы".

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Версия на азербайджанском языке ФотоMasallıda heykəltəraş qardaşlar Vətən Müharibəsi qəhrəmanlarını əbədiləşdirib

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