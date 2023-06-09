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В Лянкяране состоялся показ спектакля, посвященного теме гендерного равенства

В Лянкяране состоялся показ спектакля, посвященного теме гендерного равенства В Лянкяране состоялся показ спектакля "Капля солнца, дыхание ветра и немного любви", посвященного теме гендерного равенства.
Искусство
9 июня 2023 г. 19:22
В Лянкяране состоялся показ спектакля, посвященного теме гендерного равенства

В Лянкяране состоялся показ спектакля "Капля солнца, дыхание ветра и немного любви", посвященного теме гендерного равенства.

Как передает Report, показ прошел в Лянкяранском государственном драматическом театре имени Наджаф бека Везирова.

Спектакль был подготовлен при поддержке посольств Латвии и Швеции в Баку.

В нем повествуется об истории жизни трех женщин разного возраста, которые стали жертвами селективного аборта.

Данный спектакль также был продемонстрирован в Баку ограниченной аудитории в ноябре прошлого года.

Временный поверенный в делах Латвии в Азербайджане Вия Буша заявила о важности поднятия вопроса гендерного равенства путем искусства.

Посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренцсон добавил, что Азербайджан прилагает много усилий для борьбы с селективными абортами.

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