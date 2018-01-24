В Лувре временно закрыт отдел исламского искусства

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Один из самых популярных французских музеев - Лувр - до 28 января закрывает для публики залы, в которых располагается коллекция исламского искусства из-за роста уровня воды в Сене, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В соответствии с планом защиты от наводнений, руководство Лувра … приняло решение закрыть нижний уровень отдела искусств ислама, по меньшей мере, до воскресенья", - говорится в сообщении музея.

В музее отметили, что "также приняты меры по защите дворца", в котором располагается Лувр.

Напомним, что сегодня утром уровень воды в Сене достиг отметки в 5,12 метра. Паводок уже вызвал приостановку навигации и привел к закрытию некоторых станций парижского метро.