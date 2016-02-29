Названы имена лауреатов премии "Оскар" - СПИСОК

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ В Лос-Анжелесе состоялась 88-ая церемония вручения премии "Оскар". Как сообщает Report, она традиционно состоялась в театре "Долби" в Голливуде. В этом году лауреатами премии стали:
"Лучший оригинальный сценарий" - "В центре внимания" (Джон Сингер и Том МакКарти).
"Лучший адаптированный сценарий" - "Игра на понижение" (Адам МакКей и Чарльз Рэндольф)
"Лучшая женская роль второго плана" - Алисия Викандер ("Девушка из Дании")
"Лучший дизайн костюмов" - "Безумный Макс: Дорога ярости"
"Лучшие грим и прически" - "Безумный Макс: Дорога ярости"
"Лучшая работа художника-постановщика" - "Безумный Макс: Дорога ярости"
"Лучшая операторская работа" - "Выживший" (Эммануэль Любецки)
"Лучший монтаж" - "Безумный Макс: Дорога ярости"
"Лучший монтаж звука" - "Безумный Макс: Дорога ярости"
"Лучшее сведение звука" - "Безумный Макс: Дорога ярости"
"Лучшие визуальные эффекты" - "Из машины" (Ex Machina)
"Лучший короткометражный анимационный фильм" - "Медвежья история"
"Лучший анимационный фильм" - "Головоломка"
"Лучший актер второго плана" - Марк Райлэнс ("Шпионский мост")
"Лучший короткометражный документальный фильм" - "Девушка в воде"
"Лучший документальный фильм" - "Эми"
"Лучший короткометражный фильм" - "Заика"
"Лучший фильм на иностранном языке" - "Сын Саула" (Венгрия)
"Лучший саундтрек" - Энио Морриконе ("Омерзительная восьмерка")
"Лучшая песня" - "Writing's on the Wall" (Сэм Смит, "Спектр")
"Лучший режиссер" - Алехандро Гонсалес Иньярриту ("Выживший")
"Лучшая актриса" - Бри Ларсон ("Комната)
"Лучший актер" - Леонардо Ди Каприо ("Выживший")
"Лучший фильм" - "В центре внимания" (Spotlight).
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
Поделиться в Facebook