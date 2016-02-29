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    Названы имена лауреатов премии "Оскар" - СПИСОК

    В Лос-Анжелесе состоялась 88-ая церемония вручения премии Оскар

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ В Лос-Анжелесе состоялась 88-ая церемония вручения премии "Оскар". Как сообщает Report,   она традиционно состоялась  в театре "Долби" в Голливуде. В этом году лауреатами премии стали: 

    "Лучший оригинальный сценарий" - "В центре внимания" (Джон Сингер и Том МакКарти).
    "Лучший адаптированный сценарий" - "Игра на понижение" (Адам МакКей и Чарльз Рэндольф)
    "Лучшая женская роль второго плана" - Алисия Викандер ("Девушка из Дании")
    "Лучший дизайн костюмов" - "Безумный Макс: Дорога ярости"
    "Лучшие грим и прически" - "Безумный Макс: Дорога ярости"
    "Лучшая работа художника-постановщика" - "Безумный Макс: Дорога ярости"
    "Лучшая операторская работа" - "Выживший" (Эммануэль Любецки)
    "Лучший монтаж" - "Безумный Макс: Дорога ярости"
    "Лучший монтаж звука" - "Безумный Макс: Дорога ярости"
    "Лучшее сведение звука" - "Безумный Макс: Дорога ярости"
    "Лучшие визуальные эффекты" - "Из машины" (Ex Machina)
    "Лучший короткометражный анимационный фильм" - "Медвежья история"
    "Лучший анимационный фильм" - "Головоломка"
    "Лучший актер второго плана" - Марк Райлэнс ("Шпионский мост")
    "Лучший короткометражный документальный фильм" - "Девушка в воде"
    "Лучший документальный фильм" - "Эми"
    "Лучший короткометражный фильм" - "Заика"
    "Лучший фильм на иностранном языке" - "Сын Саула" (Венгрия)
    "Лучший саундтрек" - Энио Морриконе ("Омерзительная восьмерка")
    "Лучшая песня" - "Writing's on the Wall" (Сэм Смит, "Спектр")
    "Лучший режиссер" - Алехандро Гонсалес Иньярриту ("Выживший")
    "Лучшая актриса" - Бри Ларсон ("Комната)
    "Лучший актер" - Леонардо Ди Каприо ("Выживший")
    "Лучший фильм" - "В центре внимания" (Spotlight).

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