В Лос-Анджелесе проходит 95-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар"

В Лос-Анджелесе проходит 95-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар».

В Лос-Анджелесе проходит 95-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии "Оскар".

Как передает Report со ссылкой на телеканал ABC, вручение наград по традиции проводилось в кинотеатре Dolby Theatre, ведущим был комик Джимми Киммел.

Статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана забрал американский актер Ке Хюи Куан за роль в этой же ленте.

64-летняя Кертис получила первый "Оскар" в карьере. 51-летний Ке Хюи Куан стал известен еще в 1980-х, когда в юном возрасте сыграл в нескольких фильмах, в том числе "Индиана Джонс и храм судьбы".

Мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо" удостоен премии за лучший "Лучший анимационный фильм".

Картина сделана по мотивам сказки "Приключения Пиноккио" итальянского писателя Карло Коллоди. Ранее этот мультфильм получил "Золотой глобус".

На премию также были выдвинуты мультфильмы "Марсель, ракушка в ботинках", "Кот в сапогах 2: последнее желание", "Я краснею" и "Морской монстр".

Картина канадского режиссера Дэниела Роэра "Навальный" получила премию в номинации "Лучший документальный фильм". Об этом объявлено на проходящей Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 95-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии киноискусств.

В фильме рассказывается о жизни Алексея Навального начиная с лета 2020 г., когда он попал в больницу в результате отравления.

Другими номинантами были фильмы "Огонь любви" (Сара Доса), "Все, что дышит" (режиссер Шонак Сен), ''Вся красота и кровопролитие" (Лора Пойтрас) и "Дом из осколков" (Симон Леренг Вильмонт).

Награду Американской академии киноискусств в номинации "Лучший актер второго плана" получил Ке Хюи Куан за роль в фильме "Всё везде и сразу". Эта же роль уже принесла ему "Золотой глобус" а также премии Сатурн и Гильдии киноактеров США. Об этом объявлено на проходящей Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 95-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии киноискусств.