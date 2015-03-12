​В Лондоне состоялся джазовый концерт "Cazərbaycan"

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В рамках проходящего в Лондоне при организационной поддержке Центра искусств "Buta" II Международного фестиваля азербайджанского искусства "Buta" в джаз-клубе "Ronnie Scott`s" состоялся концерт "Cazərbaycan".

Как сообщает Report, на мероприятии выступили известные азербайджанские исполнители джаза Амина Фигарова и Исфар Сарабский.

Отметим, что на концерте в исполнении возглавляемого А.Фигаровой секстета и возглавляемого И.Сарабским трио прозвучали азербайджанские и западные джазовые композиции.

Напомним, что в своих джазовых композициях пианист и композитор И.Сарабский и А.Фигарова часто обращаются к мугамным элементам и в настоящее время они считаются одними из самых популярных исполнителей данного жанра.