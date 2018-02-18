В Лондоне представлена коллекция немецкого модельера, созданная на основе работ азербайджанского художника - ФОТО

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Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В столице Великобритании Лондоне в рамках недели моды состоялся показ коллекции немецкого модельера Леони Мерген, созданной на основе работ азербайджанского художника Арифа Азиза.

Как передает западноевропейское бюро Report, коллекция немецкого модельера известной "Карабахской Коллекцией" была воспринята публикой с большим интересом.

На дефиле присутствовали более 300 критиков, деятелей искусства, а также известные модельеры Лондона.

Коллекция охватила все периоды творчества Арифа Азиза- работы, созданные им до и после обретения Азербайджаном независимости. Немецкий модельер смогла мастерски перенести из полотна в ткань работы художника в стиле объективной реальности, реализма и преобладающим в последние периоды в его работах мистицизма и субъективной реальности.

Коллекция Леони Мерген, на создание которой ее вдохновили карабахские традиционные наряды, представлена во многих городах Европы, в частности в Берлине и Лондоне и была встречена европейцами с большим интересом.