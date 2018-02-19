В Лондоне объявлены победители кинопремии BAFTA - СПИСОК

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Лондоне в зале Royal Albert Hall сегодня прошла церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA-2018.

Как передает Report, это одна из последних крупных премий киногода, теперь же остаётся лишь подождать пару недель до Оскара.

Лидером по количеству наград стал фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (5), следом за ним «Форма воды» (3), по две премии выиграли «Бегущий по лезвию 2049» и «Темные времена».

Представляем список номинантов и победителей (выделены жирным).

Лучший фильм

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший британский фильм года

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший режиссёр

Гильермо дель Торо («Форма воды»)

Лучшая женская роль

Фрэнсис МакДорманд («Три билборда…»)

Лучшая мужская роль

Гэри Олдман («Тёмные времена»)

Лучшая женская роль второго плана

Эллисон Дженни («Тоня против всех»)

Лучшая мужская роль второго плана:

Сэм Рокуэлл («Три билборда…»)

Лучший оригинальный сценарий

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший адаптированный сценарий

«Зови меня своим именем»

Лучший фильм на иностранном языке

«Служанка» (Южная Корея)

Лучший анимационный фильм:

«Тайна Коко»

Лучшая операторская работа

Роджер Дикинс («Бегущий по лезвию 2049»)

Лучший монтаж

«Малыш на драйве»

Лучшие визуальные эффекты

«Бегущий по лезвию 2049»

Лучшая музыка к фильму

Александр Деспла — «Форма воды»

Лучшие декорации

«Форма воды»

Лучший дизайн костюмов

«Призрачная нить»

Лучшие грим и прически

«Тёмные времена»

Лучший звук

«Дюнкерк»

Восходящая звезда



Дэниэл Калуйя («Прочь»)